Gaziantep FK - Serik Bediyespor: 3-0

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Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Emir Eray Eyisoy

GAZİANTEP FK: Çağlar Ulaş, Kubilay, Jefferson, Andre Felipe (Dk. 67 Muhammet Demir), Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Zvonimir (Dk. 61 Mirallas), Erdem, Sousa (Dk. 46 Mirza), Enver Şahin (Dk. 61 Maxim), Furkan

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet Özden Ercan Şirin (Dk. 65 Safa Narin), Atakan Cangöz, Mahsun Çapkan (Dk. 54 Murat Gürbüz), Bahadır Çiloğlu, Gökay Eser, Sinan Özkan (Dk. 77 İbrahim Rıdvan Alkan), Emre, Erkan Şahin (Dk. 77 Mustafa Çınar), Yusuf Çelik, Furkan Bildir (Dk. 54 Sinan)

GOLLER: Dk. 20 Andre Felipe, Dk. 72 Mirallas, Dk. 76 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Jefferson (Gaziantep FK) Murat Gürbüz, Sefa Narin ( Serik Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü tur müsabakasında Gaziantep FK, sahasında Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.20'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Furkan Soyalp, sol kanattan içeri yerden ortaladı. Andre Felipe, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35´inci dakikada Enver Cenk Şahin'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.

39´uncu dakikada Serik Belediyespor'un kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyonda kafayı vuran Emre'nin şutu üstten auta çıktı.

51´inci dakikada ev sahibi takımın atağında içeriye gönderilen ortada Mehmet Erdem´in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

72´nci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Erdem´in içeriye gönderdiği pası karşılayan Mirallas´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

76'ncı dakikada sağ kanatan gelişen Gaziantep FK atağında içeriye sokulan Maxim´in şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Demir topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

Müsabaka 3-0 Gaziantep FK´nın üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-11-25 19:34:29



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