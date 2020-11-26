Gaziantep'te, 486 kişiye koronavirüs cezası

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 486 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 486 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 24 kişiye de ceza kesilerek yurda yerleştirildi. Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 7 kişiye de idari para cezası uygulanan denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-26 10:24:12



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