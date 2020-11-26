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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikolog Özdede’den korona virüs psikolojisi için öneriler

İHA

Psikolog Özdede’den korona virüs psikolojisi için öneriler

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede, korona virüsün insan psikolojisine etkileri hakkında bilgiler verdi. Korona virüse karşı kaygı ve endişe duymanın normal olduğunu belirten Özdede, korona virüs psikolojisinden kurtulmanın yollarını açıkladı.
Psikolog Merve Özdede, gittikçe artan korona virüsün psikolojik sorununu ele aldı. Özdede, korona virüse karşı kaygı ve endişe duymanın normal olduğunu ancak zamanla obsesif kompülsif bozukluğuna neden olabileceğinin altını çizdi. Özdede, korona virüsten dolayı oluşan psikolojik sorunların uzman kişiler tarafından tespit edilerek düzeltebileceğini de sözlerine ekledi.
Korona virüs kaygısı
Kaygı duymanın insanlık tarihinden bu yana var olduğunu ve normal bir davranış olduğunu ifade eden psikolog Merve Özdede, “İçeriğinde birçok bilinmezlik ve insan sağlığı açısından tehdit barındıran Covid19 virüsüne karşı kaygı duymak kabul edilebilir ve normaldir. İnsan psikolojisi kendini korumak, bedensel ve ruhsal sağlığını idame ettirmek ve hayatta kalabilmek için yüz yıllardır bir miktar kaygı duyar. İlkel zamanlarda insanoğlunun vahşi doğa ve yaşam şartlarına karşı duyduğu kaygı ve endişe, günümüz şartlarında tıpkı insanoğlu gibi evirilip günlük hayat streslerine dönüşmüştür. İş hayatında karşılaşılan zorluklar, özel hayatta karşımıza çıkan sorunlar derken, bugün ek olarak sağlığımızı tehdit eden Covid19 virüsü toplumun kaygı seviyesinde belirli bir artışa sebebiyet vermektedir. Burada önemli olan nokta ise duyulan bu kaygının miktarı ve şiddetidir. Bu kaygı ve endişe bizim hayatımızı ciddi anlamda etkisi altına alıyor mu yani kaygı ve endişeden dolayı günlük yaptığımız aktivitelerimizi belli kontroller dahilinde yapamıyor muyuz, Uykularımız bozuldu mu, İştahımız değişti mi? Sürekli olarak bu fikir aklımızda dönüp duruyor mu? Bunlara dikkat etmek çok önemlidir” dedi.
Kaygının insan psikolojisine etkileri
Korona virüs kaygısının psikolojik rahatsızlıklara davetiye çıkarabileceğini kaydeden Psikolog Merve Özdede, oluşan rahatsızlıktan uzman kişiler tarafından tedavi edilebileceğini belirterek, “Kaygı derecesinin artışına bağlı olarak günlük rutinlerimizde aksamalar, bozulmalar ve zorlanmalar yaşamamız olağan ve kabul edilebilirdir. Bu olumsuz etkilere ek olarak bilinmelidir ki, bu artış neticesinde birçok psikolojik rahatsızlıklar baş göstermeye başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı ise obsesif kompülsif bozukluğu olmakla birlikte kaygı temelli gelişen birçok psikolojik problemler gözlemleyebiliriz. Her öksüren kişi grip olmadığı gibi, tekrarlı davranışları olan herkes de obsesif kompülsif bozukluğu değildir. Bu sebeple hayatımızda ciddi zorlanmalara sebep olmayan davranışlarımızı, dizilerde ya da çevremizde gördüğümüz psikolojik rahatsızlığı hekimler tarafından belirlenmiş kişilerle kıyaslamamalıyız. Unutulmamalıdır ki psikolojik rahatsızlıklar ancak alanında uzman kişiler tarafından belirlenir’ ifadelerini kullandı.
“Korona virüs tehdidi hayatımızda hala devam ediyor”
Hastalığın insanlar üzerindeki etkilerinin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çeken Özdede, “Covid19 kapsamında alınan maskemesafetemizlik önlemleri size yeterli gelmiyor ve kaygı düzeyinizdeki artış hala devam ediyorsa, yapabileceğiniz birkaç değişiklik günlük yaşantınızı daha kolay geçirmenize destek verebilir. Ellerinizi 20 saniye yıkadıktan sonra içiniz artık rahat etmiyorsa süreyi uzatmamalısınız. Süreyi uzatmak size rahatlama sağlayabilir fakat uzun vadede daha çok zamanınızı almaya başlayabilir ve obsesyona dönüşebilir. Gününüzün büyük bir çoğunluğu Covid19 hakkında düşünerek ve endişelenerek geçiyorsa, buna bir kısıtlama getirmelisiniz. Bunun için ise en doğru adım gelişmeleri en doğru kanallardan takip etmek ve bunu günün belirli zamanlarına yaymak olacaktır. Covid19 hastalık tablosunu sık sık takip etmek size kendinizi iyi hissettirmeyebilir, bu sebeple gelişmeleri takip etmeli ama bunu yine belirli aralıklarda yapmalısınız. Doktor kontrolü dışında başka kanallardan edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir gıda takviyesi ya da ilaç kullanımında bulunmamalısınız. Zorlanmalarınızı azaltmak ve rahatlamanızı sağlamak adına gevşeme egzersizlerinden faydalanabilir tüm bunlara rağmen devam eden kaygı durumu gözlemliyorsanız bir uzmana başvurabilirsiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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