Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi adliyede

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve 4 gün önce operasyonla gözaltına alınan Mehmet Fatih Cihan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kırımızı bültenle aranan Mehmet Fatih Cihan, pazar günü Serinevler Mahallesi'nde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında, Mehmet Fatih Cihan, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi aldığını, yardımcı doçent doktor unvanı alarak finans uzmanı olarak bu ülkede örgüte bağlı derneklerin işlemlerini yürüttüğünü itiraf etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Türkiye'ye döndükten sonra Nurdağı'na geldiği belirlenen Cihan, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-11-26 11:43:28



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