GASKİ, olası şiddetli yağışlara karşı tedbir alıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), kış aylarında olası şiddetli yağışlara karşı tedbir amacıyla şehir merkeziyle ilçelerde tıkanmaları önlemek ve kış hazırlıkları kapsamında yağmursuyu kanallarıyla menfezlerde sürdürülen rutin temizliği sıklaştırdı.

Sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarını dökmesiyle menfez ve yağmursuyu kanallarının tıkanma ihtimaline karşı harekete geçen GASKİ, rutin temizlik çalışmalarını sıklaştırarak 17 bin 500 noktada bulunan 70 bin mazgaldaki temizliğine devam ediyor. Bu kapsamda son bir ay içerisinde çalışmalarını hızlandırarak yağış dönemi öncesi bütün mazgalları tek tek denetleyen GASKİ ekipleri, birikerek tıkanmaya neden olabilecek yaprak, taş ve atıkları toplayarak altyapının sorunsuz çalışması, yollarda meydana gelecek tahribat ve aşırı yağışlarda yaşanacak ani su baskınlarına karşı tedbir amaçlı müdahale ediyor. Öte yandan oluşturulan ekiplerle Alleben Deresi’nde sürekli olarak kanal temizlik çalışmaları sürdürülerek olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle yoğun yağışlarda en büyük sorunun yerlere atılan çöpler olduğunu bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Temizlenen menfezler haşereye karşı ilaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi menfez temizlik çalışmaları devam ederken havaların soğumasıyla beraber haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına kanalizasyonlarda devam ediyor. Kanal sisleme ile ilaçlanan kanalizasyonlarla olası haşere üremelerinin önüne geçiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.