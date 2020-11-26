4 yıldır aranan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi yakalandı

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Gaziantep’te 2016 yılından bu yana aranan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yapılan operasyon sonucu saklandığı adreste yakalandı.

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