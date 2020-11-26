Gaziantep'te, 6 yıl hapisle aranan PKK'lı yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan PKK'lı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösteren H.Y., 2016 yılında yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından bulunamayan H.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, H.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gizlendiği evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyette işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-26 15:12:35



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