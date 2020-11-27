3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP merkezli olarak 3 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başattı. Yurt dışından illegal yollarla yurda getirilen sigaraları piyasaya süren kişileri tespit eden polis, savcılık kararıyla şüphelilerin Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şırnak'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre motorin, 2 fiber tank ele geçirilirken, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-27 09:13:50
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