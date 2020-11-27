Covid tanısında PCR testi için yetkili hastane ANKA

Gaziantep’te, Covid19 kesin tanısının konulduğu RTPCR sürüntü testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Özel ANKA Hastanesi’nde 250 TL karşılığında yapılıyor.

Son zamanlarda COVİD 19 testiyle ilgili şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid 19 kesin tanısının RT PCR sürüntü testi ile konulduğu ve Gaziantep’te bu testi yapan 4 hastaneden birinin Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde testin 250 TL karşılığında yapıldığı ifade edilerek, bu test dışında yapılan testlerin tanı niteliği taşımadığı ifade edildi.

Gaziantep ANKA Hastanesi Gaziantep’te Covid 19 kesin tanısının konulduğu RT PCR sürüntü testini yapan 4 hastaneden biri olma özelliğini taşıdığını dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram,“ Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde şu anda tanı alanındaki en ileri tekniklerden biri olan, az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirebilme olanağı sunan PCR laboratuvarımız mevcut. Özellikle korana virüs salgını ile mücadelede önemli bir yer tutan PCR laboratuvarımız ile tanıların erken dönemde konulması birlikte artık sonuca test yapıldığı gün hızlıca ulaşılabiliyor. Hastaneye gelmekten endişe edenler içinse hastanemizin özel aracı ile istenirse ev ve iş yerlerine gidilip sürüntü alabiliyoruz. Burundan ve genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarımızda test ediliyor. PCR testi, herhangi bir semptomu olmasa bile hastalığı taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir testtir. PCR testi, hastalığın tanısının erken evrede konulması, tedavi, izolasyon ve önlem sürecinin erken başlamasına yardımcı olmaktadır. Bakanlık HSYS SİSTEMİ tarafından tek kabul edilen test PCR testidir. Bazı hastanelerde hızlı sonuç veren çeşitli antijen ve antikor testleri yapılmaktadır. Ancak bu testlerin Bakanlık tarafından kesin tanı niteliği taşımadığı belirtilmiştir. Cerrahi bir operasyon ya da işlem yaptıracaksınız hem kendinizin hem de sağlık ekiplerinin güvenliği açısından PCR testi yaptırmalısınız. Yurt dışına çıkma planınız varsa birçok ülkeye giriş için zorunlu olan PCR testlerinizin sonuçlarını vakit kaybetmeden alabilirsiniz. Covid 19 kesin tanısının konulduğu RT PCR sürüntü testiyle ilgili bilgi almak için 0533 155 76 30 numaralı telefonu arayabilirsiniz” dedi.

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