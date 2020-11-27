GAİB Online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı

İHA

GAİB Online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Aralık ayında da devam edeceğini ifade eden Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, eğitime verdikleri önemin artarak sürdüğüne vurgu yaptı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Aralık ayı programını açıkladı. İhracatçıların ihtiyaç duydukları eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Kasım ayında gerçekleştirilen 7 başlıktaki 8 günlük eğitime toplamda 2 bin 561 katılım olduğunu sözlerine ekledi.
Aralık ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde Aralık ayı boyunca ‘Zor İnsanlarla Başa Çıkma’, ‘Yalın Üretim’, ‘İhracatta KDV İstisnası ve İşlemleri’, ‘Dijital Dünyada ve Sosyal Medyada İmaj Yönetimi’, ‘Satışta Riski Önleyici Temel Muhasebesel ve Hukuksal Bilgiler’, ‘Uluslararası Pazarlamanın Projelendirilmesi, Pazar ve Fiyat Stratejisi’, ‘Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi’, ‘Değer Oluşturan Satış’ başlıklarını ele alacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum” dedi.
Söz konusu eğitimlerin ilki 3 Aralık 2020 Perşembe günü başlıyor. İlgililer, Aralık ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibaralik2020onlineegitimprogramlarihk176.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü eposta ve sms ile gönderilecek. Herkesin katılabileceği bu eğitim seminerleri hakkında değerlendirme yapmak, gelecek eğitimler hakkında eğitmen ve eğitim konusu önerisinde bulunmak isteyenlerin, her eğitim sonrası gönderilen değerlendirme anketini doldurabilecekleri ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine yazabilecekleri belirtildi.
Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, “Bildiğiniz gibi tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen sertifikalı eğitim seminerlerimizin yanında Birliklerimiz bünyesinde, uzmanlık düzeyinde uzun soluklu eğitimler de düzenlenmektedir. Tüm Bölge insanımızın yararlanabileceği 116 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Şimdiye dek 7 kez düzenlediğimiz eğitimimizin 8’incisi daha da güçlenen eğitmen kadrosu ve içeriği ile Kasım ayında başladı. Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimiz 7 dönemde 127 mezun verdi. Eğitim programımızı başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizi üye firmalarımız ile düzenli olarak buluşturuyoruz. Dış Ticaret personel ihtiyacı bulunan üye firmalarımız https://www.gaib.org.tr/tr/f/75.html linkindeki formu doldurarak başarılı kursiyerlerimizin özgeçmişlerine ulaşabilirler. Bir diğer uzun soluklu eğitimimiz olan “Online ETicaret ve Eihracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”mizin 8’inci Dönemi için ise başvuruları almaya başladık. İlgililer ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/8donemonlineeticareteihracatuzmaniyetistirmeegitimi175.html adresini ziyaret edebilirler. 21 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayarak 26 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek olan 150 saatlik sertifikalı ve ücretsiz eğitimimizle Bölgemize yeni eticaret/eihracat uzmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Covid tanısında PCR testi için yetkili hastane ANKA
YEREL HABERLER Covid tanısında PCR testi için yetkili hastane ANKA
3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ...
Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te ...
Altunkaya ailesinden Midyat’ta modern bir kütüphane
YEREL HABERLER Altunkaya ailesinden Midyat’ta modern bir kütüphane
Gaziantep'te 2 okuldan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 okuldan hırsızlık yapan şüpheliler ...
Güvenlik kamerası hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerası hırsızları güvenlik kamerasına ...
Şahinbey Belediyesi’nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden vergi ödemelerine hatırlatma ...
Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi ...
Gaziantep'te, 6 yıl hapisle aranan PKK'lı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 6 yıl hapisle aranan PKK'lı yakalandı
Otomobilden hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından ...
4 yıldır aranan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıldır aranan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ...
Büyükşehir, Aktoprak ile Erikli arasında sıcak asfalt çalışması başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir, Aktoprak ile Erikli arasında sıcak asfalt ...
Elif teyze, çok istediği tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Elif teyze, çok istediği tekerlekli sandalyesine ...
GTO kasım ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı Teymur: “Çember çok daraldı”
YEREL HABERLER GTO kasım ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak ...
Gaziantep’te huzur operasyonu: 165 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 165 kişiye işlem
GASKİ, olası şiddetli yağışlara karşı tedbir alıyor
YEREL HABERLER GASKİ, olası şiddetli yağışlara karşı tedbir alıyor
Korona virüs kurallarına uymayan 486 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs kurallarına uymayan 486 kişiye ceza
Önce kameralara sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Önce kameralara sonra polise yakalandı
GAÜN hastanesi hekimleri immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor
YEREL HABERLER GAÜN hastanesi hekimleri immün plazma bağışlarıyla ...
Taner, yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Taner, yolun karşısına geçerken 2 otomobilin ...
Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti
Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X