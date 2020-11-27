Pandemiye rağmen kumar oynayan 4 şüpheli yakalandı

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Gaziantep’te kumar oynayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Korona virüsün etkisinin her geçen gün arttığı Gaziantep’te pandemi kurallarına riayet etmeyerek bir işyerinde kumar oynayan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ederken, ekipler ayrıca bir miktar para ele geçirdi.

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