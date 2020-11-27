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Korona virüs kurallarına uymayan 570 kişiye ceza

İHA

Korona virüs kurallarına uymayan 570 kişiye ceza

Gaziantep’te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 570 kişiye ceza yazıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 570 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 11 şahsa idari yaptırım ve 20 yaş altı 69 şahıs ile 65 yaş üstü 7 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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