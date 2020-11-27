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GSO ve İstanbul Gaziantepliler Derneği’nden “Toplum 5.0’da sanayi ve üretim” konulu toplantı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Dijital çağı gençlerimizle yakalayacağız”

İHA

GSO ve İstanbul Gaziantepliler Derneği’nden “Toplum 5.0’da sanayi ve üretim” konulu toplantı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Dijital çağı gençlerimizle yakalayacağız”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından, Dr. Yıldız Tuğba Kara’nın sunumu ile “Toplum 5.0’da Sanayi ve Üretim” konulu video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirildi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker’in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, hızla değişen dünya düzeninde Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren sanayinin dijital dönüşümü ile Toplum 5.0’a hazırlık süreci anlatıldı.
Endüstri 4.0 ile sanayide ve üretimde değişim yaşandığını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Şubat ayından beri tüm dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla dijital dönüşüm süreci daha da hızlandı. Başta iş yerlerimizdeki düzen olmak üzere hayatımızın her alanında büyük bir değişim yaşıyoruz. Artık iş yerlerinin sadece mesai saatleri içinde çalışanlar tarafından kullanılan fiziksel alanlar olmadığı bir çağdayız. Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital dönüşüm, toplum 5.0 ile toplum yapısını da değiştirecek. Bizler de bu değişime ayak uydurmak zorundayız” dedi.
“Toplum olarak 5.0’a hazır olmalıyız”
Gaziantep’in çok geniş yelpazede üretim yapan, sektörel çeşitliliği bol olan bir sanayi kenti olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, “Şehri hep dinamik tutmak için gayret ediyoruz. Gaziantep sanayisinde mevcut üretim modellerine yüksek teknolojiyi mutlaka eklememiz, yeni teknolojilere kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Bunu geriden gelerek, teknolojiyi dışardan satın alarak yapamayız. Bunun için de toplum olarak 5.0’a hazır olmalıyız. Ülke olarak her zaman övündüğümüz çok ciddi bir genç potansiyele sahibiz. Yeni teknolojileri ve dijital çağı da gençlerimizle yakalayacağız. İHA, SİHA gibi teknolojileri bizim insanımız, bizim gençlerimiz yaptı. Yeter ki gençlerimize inanalım, doğru yönlendirelim, imkan sağlayalım ve destek olalım” ifadelerini kullandı.
“Dijital becerilere sahip olanlar çalıştıkları işleri daha iyi yapabilecek”
Toplum 5.0 Enstitüsü Başkanı Dr. Yıldız Tuğba Kara da, yaptığı sunumda, “Teknoloji insanların başına gelen bir olay olmamalı. Teknolojinin ileride sahip olacağımız meslekleri bize dayatacağı bir gelecek yerine, yeni teknolojileri yaşam kalitemizi yükseltmek için değerlendirebileceğimiz bir gelecek için neler yapılması gerektiğine odaklanmalıyız. Akıllı toplum vizyonu bu yönde gerekli sosyal sistem ve politika seçeneklerini ifade etmektedir. Toplumların mevcut koşullarını ve kendine özgü ihtiyaçlarını da dikkate alarak çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. İşletmenizin toplum 5.0’a uyumluluğunu enstitümüz tarafından hazırlanan “temel ilkeler kontrol listesi” çerçevesinde değerlendirebilirsiniz. Belirsizlik içinde değişimi yönetebilmek işimizin karlılığını ve rekabet gücümüzü arttırabilmek ve büyümemizi sürdürülebilir kılmak ancak ve ancak toplum 5.0’a uyumluluk anlamında performansımızı artırmakla mümkün. Önümüzdeki 50 yıl boyunca çalışmayı planlayanların kariyer elde edebilmeleri için çalışırken bir yandan da sürekli yenilikleri öğrenme peşinde olması gerekiyor. Bu konuda iyi haber, çalışanlar yeni bir beceri elde etmek ya da yeni bir sertifika almak için çalışmaya ara vermek zorunda kalmayacak yeni becerileri teknolojinin yardımı ile iş başında öğrenebilecekler. Dijital becerilere sahip olanlar çalıştıkları işleri daha iyi şekilde yapmaya ve bulundukları konumdan yükselmeye daha yatkın hale gelecek” diye konuştu.
Toplantının düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı GSO Başkanı Adnan Ünverdi’ye teşekkür eden İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker ise GSO ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam etmek istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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