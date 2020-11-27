Malatya’daki deprem Gaziantep’te de hissedildi

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Malatya’da meydana gelen 4.7’lik deprem Gaziantep’te de hissedildi.

AFAD sosyal medya hesabından, "Büyüklük 4.7, Pütürge Malatya, 11:27" notuyla bildirilen deprem, çevre illerden de hissedildi. Deprem, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birlikte Gaziantep'te de hissedildi.

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