Gaziantep´te çarşılarda yoğunluk



Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te vatandaşlar, havaların da güneşli olmasıyla çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise maskelerini çene altına indirdikleri görüldü. Bazılarının ise sigara yasağını deldiği gözlendi. Polis ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor. Kent merkezindeki bazı bankaların ve PTT şubelerinin önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Görevli polisler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Vatandaşlar, virüsü yenmek için herkesin birlik olması gerektiğini dile getirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-11-27 13:21:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.