GSO’dan yeni istihdamda bulunacak sanayicilere yüzde 70 maaş desteği

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürütülecek olan projeyle, 2021 yılında GSO üyelerine istihdam edecekleri çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteği sağlanacağını söyledi.

GSOMEM’in, sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirerek, imalat sanayisine ve ihracatın gelişmesine destek olmaya devam ettiğini dile getiren Adnan Ünverdi, “2021 yılında başlayacak yeni proje kapsamında, GSO üyesi işletmelere istihdam edecekleri çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteği verilecek. GIZ ile birlikte yürütülecek proje ile eğitim alan kursiyerlerin Ocak ve Şubat ayından başlamak üzere, çalışan maaşının işverene maliyetinin yüzde 70’lik kısmı 6 ay boyunca proje tarafından karşılanacak” dedi.

Yaşanılan süreçte sanayicilere böylesi desteklerin verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen uluslararası niteliğe sahip ‘Covıd19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne de sahip olan GSOMEM’de sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda mesleki eğitimler verilecek. Bu amaçla örtülü elektrod ve ark kaynakçısı, giyim elemanı (overlok, düz vb.), halı konfeksiyon elemanı, trikotaj elemanı, elektrikbakım elemanı, mekanik bakım elemanı, bilgisayar destekli çizim, ambalaj ve paketleme elemanı, PVC ve plastik elemanı gibi alanlarda düzenlenen kurslardan kursiyer talep eden firmaların www.gsomem.com.tr internet adresindeki formu doldurarak taleplerini iletmeleri gerekiyor. Salgının da etkisiyle zorlukların yaşandığı bu süreçte üyelerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Sağlanacak destek sanayicilerimizin personel ihtiyacının karşılanmasına ve iş imkanı oluşturulmasına katkıda bulunacak” diye konuştu.

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