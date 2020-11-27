Medıcal Park Gaziantep’te PET/CT ile yüz güldüren sonuçlar

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü hastane bünyesindeki yeni nesil PET/CT cihazının onkoloji tedavisi ve birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanıldığına dikkat çekerek, bilgilendirmelerde bulundu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü, PET/CT cihazının onkoloji tedavisi için çok önemli ve hastalığın teşhisinde önemli bir rol aldığını ifade etti.

Doğru tedavi seçimini sağladığını belirten Medical Park Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü, ‘’PET/ CT genel olarak Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Dolayısıyla bu cihaz ile anatomik ve metabolik görüntülemeyi ayrı ayrı ve eş zamanlı değerlendirme imkanımız olmaktadır. Tetkikle radyoaktif işaretli bir glukoz analoğu olan F18FDG hastaya damar yoluyla verilir ve tüm vücuttaki hücrelerin normal dokuya göre artmış ya da azalmış metabolizmaları görsel ve sayısal olarak incelenir. Hastalarımızın çoğunluğu onkolojik hastalardır bu sebeple evrelemede konvansiyonel görüntüleme tetkiklerine göre sonuçlarda yüzde 25 ile 60 arasında değişiklik meydana gelmektedir. Bu da kişiye özgü kanser tedavisi uygulamasının ilk basamağını oluşturmakta ve doğru tedavi seçimini sağlamaktadır’’ dedi.

“Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılıyor”

PET/CT cihazının hastalığın tedavisinde ve teşhisinde kullanıldığını söyleyen Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü, PET/ CT cihazının şüpheli dokunun karakterizasyonu için malignbenign ayrımında, biyopsi lokalizasyonunun tayininde, kemoterapi etkinliğinin erken dönemde saptanmasında, Radyoterapi tedavi planının yapılmasında, tedaviye yanıtın belirlenmesinde, tekrarlayan hastalığın erken evrede saptanmasında kullanıldığını kaydetti.

PET/CT’in kullanım alanlarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Kökçü, kardiyolojik hastalıklarda özellikle kalp krizi geçiren hastalarda doku canlılığının değerlendirilmesinde, nörolojik hastalıklarda özellikle demansın teşhisi ve yaygınlığının incelenmesinde, epileptik odak saptanmasında ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde romatolojik hastalıklarda artrit ve /veya arterit yaygınlığının ve aktif hastalık değerlendirilmesi, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde, ortopedik ve enfeksiyon hastalarının kemik, eklem ve karın içindeki enfeksiyonlar ile apse yerinin belirlenmesinde ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanıldığını sözlerine ekledi.

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