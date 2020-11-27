Şahinbey Belediyesi’nden Oğuzeli’ne pazar yeri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli İlçesi’ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzaladı.

Oğuzeli İlçesi’nin ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yeri yapımı için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlanacağını ifade etti.

“Önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Oğuzeli ilçemizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmesi için kapalı pazar yeri protokolü imzaladık. Projesi hazır; vakit kaybetmeden ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki yılın ortalarında da inşallah tamamlanıp hizmete açılmasını planlıyoruz. Oğuzeli İlçemize hayırlı olmasını diliyor, Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.

“İlçemiz için önemli bir proje”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli İlçesi’ndeki çok büyük bir ihtiyacın bu protokolle giderileceğini belirterek “Oğuzeli İlçemiz de şimdiye kadar kapalı Pazar yerimiz yoktu. Dolayısıyla pazarcı esnafımız ve pazara gelen vatandaşlarımız yazın güneşte, kışın ise yağmurda kalıyordu. Uzun süredir böyle bir düşüncemiz vardı. Bu düşüncemizi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na açıkladığımızda bizlere destek olacaklarını söylediler. İlçe halkım ve belediyemiz adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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