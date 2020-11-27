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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te, PKK/KCK propagandasına 7 gözaltı

DHA

Gaziantep´te, PKK/KCK propagandasına 7 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Belirlenen 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-11-27 17:42:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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