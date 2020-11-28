Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 10
22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.
27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.
35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx
Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Kana Biyik xx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xx, Mirallas xxx, Maxim xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Jefferson, Andre, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Vetrih, Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Güray Vural
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Karim Hafez xx, Semih xx, Wallace x, Chebake x, Acquah x, Ndayishimiye xx, Kubilay xx, Adem xx, Tetteh x, Umut Bulut x
Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Fofana, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Mirallas (dk. 19) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Marius Sumudica, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.