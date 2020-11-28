Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı attığı gollerle 22 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

49. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem'in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 11

61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.

74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen KanaBıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 21

90+4 dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 22



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xxx (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Mirallas xxx (Jefferson dk. 88 ?) , Maxim xx (Cenk Şahin dk. 75 x), Kenan Özer xx (Vetrih dk. 52 xx), Muhammet Demir xx ( Andre Felipe dk. 75 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Güray Vural

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Karim Hafez xx, Semih xxx, Wallace xx, Chebake xx (Jetmir Topalli dk. 89 xx), Acquah xx, Ndayishimiye xx (Fofana dk. 83 x), Kubilay xx (Mustafa Eskihellaç dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh x, Umut Bulut xx (Ahmed Ildız dk. 68 x)

Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Mirallas (dk. 19), Kana Bıyık (dk. 74) (Gaziantep FK), Adem Büyük (dk. 49), Topalli (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kartlar: Oğuz Ceylan (dk. 48), Marius Sumudica (Teknik Direktör) (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Toşca (Gaziantep FK), Acquah, Kubilay, Kerim Hafez (Yeni Malatyaspor)

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