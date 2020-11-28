Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: 2-2

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Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

GAZİANTEP FK: Günay Olkowski, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik, Oğuz Ceylan, Sousa (Dk.88 Furkan), Mirallas (Dk.88 Jefferson), Maxim (Dk.74 Enver Cenk), Kenan Özer (Dk. 52 Vetrih), Muhammet Demir (Dk.74 Andre Felipe)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Karim Hafez, Semih, Wallace, Chebake (Dk.89 Jetmir Topalli), Acquah, Youssouf Ndayishimiye (Dk.83 Fofana), Kubilay (Dk.68 Mustafa Akbaş), Adem, Tetteh, Umut Bulut (Dk.68 Ahmet İldiz)

GOLLER: Dk.19 Mirallas, Dk.74 Kana Biyik (Gaziantep FK) Dk.50 Adem, Dk.90+5 Jetmir Topalli (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Kenan, Muhammet, Maxim, Tosca (Gaziantep FK) - Acquah, Kubilay, Hafez (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 48 Oğuz Ceylan, Dk. 90+9 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Oğuz Ceylan ve teknik direktör Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, ters taraftaki Oğuz Ceylan gelen ortayı kafa ile ceza alanına gönderdi. Mirallas'ın kafayla yerden sektirerek vurduğu top ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

50'nci dakikada sağ kanattan kaleye uzak bir noktadan aşırtma vuruş yapan Adem'in gönderdiği top filelerle buluştu: 1-1.

74'üncü dakikada serbest vuruşu kullanan Mirallas'ın ortasına yükselen Dijibodji'nin kafa pasını Kana Biyik bekletmeden kaleye gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1.

90+5'te Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Hafez'in ortasında Semih kafa ile topu altıpasa indirdi. Jetmir Topalli'nin dokunuşuyla top fileleri havalandırdı ve maça eşitlik geldi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-11-28 16:12:38



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