CHP'li Meclis üyesi korona virüse yenildi

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Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Hasan Türk, korona virüsten hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Meclis Üyesi olan Hasan Türk yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı. Tedavisi ilk 4 gün boyunca evde süren Hasan Türk'ün durumu ağırlaşınca kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatırıldıktan bir süre sonra entübe olan Türk'ün akciğerlerinin tamamını korona virüs kapladı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Türk korona virüse karşı mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Türk'ün cenazesi Yavuzeli ilçesine bağlı Göçmez Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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