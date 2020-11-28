Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından



Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica´nın yerine katılan yardımcısı Gabriel Margarit ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

Son saniyelerde yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Gabriel Margarit, "İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen iki puan kaybeden taraf biz olduk. Son 30 saniye gelen gol bizi çok üzdü ve kızdırdı. Çünkü çok iyi bir mücadele örneği gösterdik. Ama ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Rakip takımların hepsi hocamıza karşı. Hocamız kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Yaptığı her hareket anında cezalandırılıyor. Rakip takım hocası sürekli bizim alandaydı ama ona herhangi bir ceza ya da kart verilmedi. Galiba hocamız Türk pasaportu alana kadar ellerini bağlayıp kenarda durması gerekecek. Çünkü başka şekilde olmuyor. En ufak hareket ya da söylem anında cezalandırılıyor" diye konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: DEPLASMANDA KAYBETMEDEN DÖNMEK ÖNEMLİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise elindeki deplasmandan kaybetmeden dönmenin önemli olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu, zaman zaman gerginlikler olduğunu ve bunların futbolun doğasında olduğunu ifade ederek, "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli. Bugün çok iyi bir oyun oynamadık. Kazanmak için gelmiştik ama oyun istediğimiz gibi olmadı. Oyuna gelince rakibin etkili yönlerini biliyorduk. Bunlara önlem almaya çalıştık ve büyük ölçüde başarılı olduk. Boşta kaldığımız, konsantrasyonu kaybettiğimiz anlarda rakip bir iki pozisyon buldu ve onları da golle sonuçlandırdı. Rakip alanda daha fazla oynayan, oynamaya çalışan, oyunu bırakmayan, kazanmak için her şeyi yapan bir takımım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Zaten maç genel anlamda mücadele gerektiren bir maçtı. Genel anlamda iyi oyun oynamamız biraz zaman alacak. O yüzden bu süreçte alabildiğimiz tüm puanları almak bizim için çok önemli. Buradan da bir puanla dönüyoruz. Oyuncularımı ve Gaziantep oyuncularını tebrik ediyorum. Zaman zaman gerginlikler oldu tabi ama bunlar futbolun doğasında bu var. Bu maçı geçtik ve artık önümüzdeki zorlu maçlara odaklanacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-11-28 18:05:56



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