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"Annemle Okuyorum" projesi ödülleri sahiplerini buldu Anne ve çocukların ödüllerini Başkan Fadıloğlu verdi

İHA

"Annemle Okuyorum" projesi ödülleri sahiplerini buldu Anne ve çocukların ödüllerini Başkan Fadıloğlu verdi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Yetkim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören yetim çocuklar ve annelerine yönelik düzenlenen ‘Annemle Okuyorum’ projesi kapsamında, 100 çocuk ve 100 annenin katıldığı kitap okuma yarışmasında dereceye giren anne ve çocuklarına ödülleri verildi. Dereceye giren anne ve çocuklarını makamında ağırlayan Başkan Fadıloğlu, anne ve çocuklarını tebrik ederek, ödüllerini verdi.
Eğitime vermiş olduğu desteklerle adından söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, son olarak Yetim Koordinasyon Merkezinde eğitim gören çocuklar ve annelerine yönelik başlattığı ‘Annemle Okuyorum’ projesine ilgi oldukça yoğun oldu. Lise ve ortaokul öğrencilerine ve annelerine yönelik yapılan kitap okuma yarışmasına 100 anne ve 100 çocuk katılım gösterdi. Anneler için Çöl Deniz, çocuklar için ise Beyaz Gemi kitabını 1 aylık süre zarfı içinde birlikte okumaları istendi. 1 ayın sonunda kitapları okuyan anne ve çocukları, okudukları kitapların özetini çıkardı. Çıkarılan özetler, edebiyat öğretmenleri tarafından değerlendirmeler sonucunda anneler alanında 3 kişi, lise ve ortaokul alanında ise 6 öğrenci dereceye girdi. Anneler kategorisinde Aysun Kanar birinci, Hatice Görmemiş ikinci, Aynur Akbulut ise üçüncü olurken, lise kategorisinde, Eftelya Asya Ceylan birinci, Tuğba Kardaş ikinci, Sinem Kanar ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Gizem İsaoğlu birinci, Halime Edanur Gören ikinci, İrem Kanar ise üçüncü oldu. Dereceye giren anne ve çocuklarını makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, anne ve çocuklarını hem tebrik etti hem de ödüllerini verdi.
"Okumaya teşvik ettiği için teşekkür ediyorum"
Aysun Kanar, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Şehitkamil Belediyemizin Yetim Koordinasyon Merkezini kullanıyorum. Belediyemizin, ‘Annemle Okuyorum’ projesi kapsamında düzenlediği kitap okuma yarışmasına iki kızımla birlikte katıldım. Ben ve iki kızım verilen kitabı en iyi şekilde okuduk ve özetini çıkardık. Çıkardığım özetler sonucunda, yapılan değerlendirmenin ardından birinciliğe layık görüldüm ve bunun için çok mutluyum. Başkanımıza, bizleri ve çocuklarımızı okumaya teşvik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bugün de Başkanımızı makamında ziyaret ettik ve ödüllerimizi aldık. Ben, emeğimizin karşılığını aldığımıza inanıyorum. Bu projede emeği geçen başta Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”
"Annemle birlikte dereceye girdiğim için mutluyum"
Annesiyle birlikte dereceye girdiği için mutlu olduğunu belirten İrem Kanar, “Kitap okuma yarışması, benim için gerçekten çok iyi oldu. Bu şekilde kendimi geliştirdim ve güçlendirdim. Bu yarışmada annemle beraber dereceye girdiğim için çok mutluyum. Bugün de Başkanımızı ziyaret ettik ve hediyelerimizi aldık. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyelerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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