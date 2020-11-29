Gaziantep'in en kalabalık yerlerinde "kısıtlama" sessizliği

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine kısa süre kala normal zamanlarda aşırı yoğunluk yaşanan sokak, cadde ve meydanlardaki bomboş görüntü dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dün akşam 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının pazar sabahı sona ermesine kısa süre kala Gaziantep'teki aşırı yoğunluk yaşanan sokak, cadde ve meydanlardaki bomboş görüntü dikkat çekti. Korona virüs vaka sayıları yüksek olan Gaziantep'te, kısıtlamanın başlamasının ardından kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok meydan ve cadde boş kaldı. Günün her saatinde insan yoğunluğunun olduğu ve alışveriş tutkunlarının uğrak noktası olan cadde ve sokaklar, bomboş kalırken, trafik yoğunluğunun olduğu caddeler de ise sessizlik hakim oldu.
Kısıtlama ile sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanlarda yasağın sona ereceği saat 10.00 itibariyle tekrar yoğunluk yaşanması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.