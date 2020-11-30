Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep genelinde, yaptığı çalışmalarda çok sayıda suçluya işlem yaptı.

Polis Uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden 32 şüpheli şahsa adli işlem yaparken, 4 şahıs tutuklandı. 3 ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hırsızlık suçundan da 29 şahsa işlem yapılırken, 10 faili meçhul olay aydınlatıldı. Polis ekipleri, 37 aranan şahıs yakalarken, 53 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Ekipler ayrıca,115 gram uyuşturucu madde,6 Adet ruhsatsız 6 tabanca, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca,1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, Çok sayıda çalıntı elektronik eşya, gıda malzemesi ve altın takı, 45 adet kesici alet ele geçirdi.

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