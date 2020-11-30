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Gaziantep'te cenazelere katılımda 15 kişi sınırı getirildi Aylınan yoğun güvenlik önlemleri ile kentte cenazeler polis denetiminde son yolculuğuna uğurlanıyor

İHA

Gaziantep'te cenazelere katılımda 15 kişi sınırı getirildi Aylınan yoğun güvenlik önlemleri ile kentte cenazeler polis denetiminde son yolculuğuna uğurlanıyor

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun cenaze törenlerine ölen kişinin birinci derece yakınlarından en fazla 15 kişinin katılması kararı uygulanmaya başlandı. Cenaze işlemlerinin yapıldığı Mezarlıklar Müdürlüğü'nde geniş güvenlik tedbirleri alınarak yoğunluk oluşmasının önüne geçildi.
Korona virüs vaka sayılarındaki artış bir türlü önlenemeyen Gaziantep'te sert tedbirler devreye sokulmaya başladı. Kentte özellikle cenazelerde yaşanan yoğun görüntüler üzerine Vali Davut Gül başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. Kentteki tüm cenaze işlemlerinin yapıldığı Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü bahçesinde oluşan ve aşırı tepkiye neden olan yoğunluğun önüne geçmek isteyen Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze törenlerine ölen kişinin birinci derece yakınlarından en fazla 15 kişinin katılması kararı alarak ilk uygulamayı başlattı.

Bütün işlemler personel tarafından yapılıyor
Uygulama kapsamında Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü bahçesinde polis, zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin desteğiyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, ölen kişilerin en fazla 15 yakının cenaze işlemleri için içeri girebilmesine izin veriliyor. Mezarlıklar müdürlüğü bünyesinde tüm yıkama ve kefenlenme işlemleri personeller tarafından hijyenik koşullara dikkat edilerek tamamlanan cenazeler, 15 yakının katılabildiği cenaze namazının ardından defnediliyor. Yakınlarının ise cenazeye yaklaşmasına ise izin verilmiyor.

Vatandaşlar acılarına rağmen karardan memnun
Yapılan uygulamayı yerinde canları acımalarına rağmen yerinde bulduklarını söyleyen cenaze yakınlarından bir vatandaş, "Alınan karar bence doğru bir karar. Maalesef pandemi döneminde biraz duyarsız davranıyoruz. Burada normalde iğne atsan yere değmezdi. Ama alınan tedbirler işe yaramış ve çok doğru bir karar olmuş. Bu kararlar bizim sağlımız için. O yüzden daha da sıkı tedbirler alınması gerekiyor" dedi.
Alınan kararların yerinde olduğunu vurgulayan Settar Akkulu isimli vatandaş da, "Bu karar doğru olmuş. Çünkü tedbir almak zorundayız. Gerekirse sayı 15 kişiden 8 kişiye düşürülmeli. Bunu bu şekilde aşacağız, yapacak bir şey yok. Bazı vatandaşlar tepki gösteriyor ama bu kurallar şart. Hatta gerekirse sokağa çıkma yasağı uygulanmalı" derken, Hanifi Demircioğlu isimli vatandaş ise, "Bu kararların alınması gerekiyordu zaten. Çünkü ortada ciddi bir bulaşıcı hastalık var. O yüzden kimseyi tehlikeye atmamak ve tedbirli olmak lazım. İnsanların da bu karara tepki göstermesine gerek yok. Herkesi etkileyebilecek ve daha çok can yakabilecek ciddi bir sorunla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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