Klima hırsızları güvenlik kamerasında Kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla klima çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Gaziantep’te kağıt toplama arabasıyla bir iş yerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Hırsızlık olayı, Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesinde meydana geldi. Kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla bir işyerinin önüne gelen 2 hırsız, klimayı el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Klima hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis 2 şüpheli şahıs tespit edilerek yakaladı. Yakalanan şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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