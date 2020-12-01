7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ankesörlü telefonlar tespit edildi. Soruşturmada, mahrem imamların ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu aralarında eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 9 şüpheliye ulaşıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Adreslerde 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve örgütsel materyaller ele geçirilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-01 11:47:29



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