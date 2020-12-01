Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Halil (70) motosikletin çarpmasıyla yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Bulvarı üzerinde ilerleyen T.B´nin kullandığı 27 SP 924 plakalı motosiklet, manava gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abbas El Halil´e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Halil, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-12-01 12:39:12
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