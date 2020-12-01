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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, 609 kişiye koronavirüs cezası

DHA

Gaziantep'te, 609 kişiye koronavirüs cezası


GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 609 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün kent genelinde yaptığı koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı 225 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal eden 8 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-12-01 12:42:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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