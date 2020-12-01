Gaziantep´te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Suphi Erdinç (44) yönetimindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil ile Yılmaz Sönmezateş (30) yönetimindeki 27 AGT 596 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller uyarı yön levhaları ve bariyere çarparak durabildi. Kazada, sürücüler Suphi Erdinç ve Yılmaz Sönmezateş ile Sezer Bilgin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi´ne götürdü.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-12-01 13:59:45
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