İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı

Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terzi Serdar S. (41), intihar notu bırakıp, iş yerinin tavanına bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S., sabah iş yerinin tavanına ip bağlayıp kendini astı. Bir süre sonra iş yerine gelen kardeşi, ağabeyini tavana asılı halde bulunca 112 Acil´e haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serdar S.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serdar S.´nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.
İş yerinde yapılan incelemede Serdar S.´nin yazdığı öne sürülen not bulundu. Üzerinde, `Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak´ yazılı not, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ
2020-12-01 14:02:07
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