Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü



Mustafa KANLI/ GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te, koyun otlatırken karşılaştığı husumetlisi tarafından tüfekle vurulan Mehmet Gören (45) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü Karkamış ilçesi Germiş Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Gören çayırda hayvan otlattığı sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen İ.K. (17) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, İ.K., yanındaki tüfekle Mehmet Gören'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gören, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gören, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Gören'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonra jandarmaya teslim olan İ.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-12-01 14:53:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.