Not bırakıp intihar etti İntihar eden şahıs, geriye duygusal bir not bıraktı

Gaziantep’te 3 çocuk babası bir şahıs, iş yerinde kendisini asarak intihar etti. Şahsın bıraktığı notta, “Babacığım, hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet. Ölmem hepimiz için iyi olacak” yazdı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S., sabah saatlerinde iş yerinin tavanına bağladığı ipe kendini asarak intihar etti. Terzinin cansız bedenini fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Serdar S.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dükkanda incelemelerde bulunan ekipler, Serdar S.’nin yazdığı notu buldu. Notta babasına seslenen Serdar S., “Babacığım, hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet. Ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdığı öğrenildi.

Şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, not ise incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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