Pandemide fiziksel hareketsizlik korona virüs kadar tehlikeli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Elif Dökünlü Dinler, fiziksel hareketsizliğin insan vücuduna verdiği rahatsızlığın en az Covıd19 kadar tehlikeli olduğunu belirterek, özellikle pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin insan sağlığı açısından önemi konusunda bilgiler verdi.

Fiziksel aktivitenin, kas iskelet sisteminin düzgünlüğü, kalp ve solunum sağlığı, kaliteli uyku, stres ve kaygıyla baş edebilme ve güçlü bir bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu söyleyen Arş. Gör. Elif Dökünlü Dinler, “Dışarıda Covıd19, evde fiziksel inaktivite (hareketsizlik). Her ikisi de insan sağlığını ölümcül düzeyde tehdit eden durumlardır. Ancak ne yazık ki küresel bir sorun haline gelen Covıd19 tedbirleri kapsamında, evde daha çok vakit geçiren bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri azalarak, daha sedanter (hareketsiz) bir yaşam tarzı oluşmuştur. Evde(n) çalışma, uzaktan öğretim sistemlerinin kullanılması ve benzeri gibi sebeplerle bireyler, ev içerisindeki sürelerini daha çok oturarak geçirmektedir. Bu durum kalpdamar hastalıkları, insülin dengesinin bozulması, bel, boyun, sırt ve eklem ağrıları riskini artırmaktadır. Bu süreçte, fiziksel aktivite azlığının zararlarından korunmak ve fiziksel aktivitenin avantajlarından faydalanmak için ev içi fiziksel aktivite egzersizlerinin yapılması çok önemlidir” dedi.

“Egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendirir”

Dünya Sağlık Örgütü’nün, ev içinde günde 20 dakika orta şiddette yapılan egzersizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, uyku kalitesini artırdığını, kasiskelet ağrılarını azalttığını ve stresle baş etmeyi kolaylaştırdığını açıkladığını hatırlatan Dinler, “Tüm bu sebeplerle, mümkün olduğunda, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, açık havada egzersiz yaparak veya tedbirler kapsamında evde kalınan sürede ise ev içi egzersizler yaparak sağlığımızı korumak çok önemlidir. Evde nefes egzersizleri ile beraber ters mekik ve mekik egzersizi, squat (çömelme) egzersizi, köprü kurma egzersizi, basamak egzersizleri, germe egzersizleri gibi egzersizler ek bir ekipman gerektirmeden rahatça yapılabilmektedir. İnternet üzerinden fizyoterapistler tarafından hazırlanmış olan resimli veya videolu egzersizler izlenerek bu egzersizlere eşlik edilebilir. Aynı zamanda ailecek yapılabilecek dans ve folklor egzersizleri ile hem sağlığınızı koruyabilir hem de ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz” diye konuştu.

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