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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Şahinbey belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1’inci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapılırken, mecliste korona virüsünden dolayı vefat eden CHP Meclis Üyesi Hasan Türk için dualar okundu.
Şahinbey Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında, korona virüsünden dolayı vefat eden CHP Meclis Üyesi Hasan Türk’ün koltuğuna fotoğrafı ve karanfiller bırakılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve meclis üyeleri tarafından merhum Hasan Türk için dualar okundu.
“Rabbim mekanını cennet etsin”
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, iki dönemdir CHP Meclis üyesi rahmetli Hasan Türk ile birlikte çalıştıklarını ve önemli kararlara birlikte imza attıklarını belirterek, “Rahmetli Meclis Üyemiz Hasan Türk ile geçen dönem de birlikte çalışmıştık. Birlikte önemli kararlara imza attık. Ayrıca ailece görüştüğümüz, ziyaret ettiğimiz ve seyahat ettiğimiz kardeşimizden incinmedik. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun. Genç yaşta aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Bu olayda çıkarmamız gereken dersler var. Hayat kısa, ömür fani. Kimseyi kırdığına ve üzdüğüne değmez. İyiliklerimizi ve güzelliklerimizi arttırmamız gerekiyor. Biz Hasan kardeşimizden razıydık. Allah’ta kendisinden razı olsun. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.
“Kalbimizde müstesna bir yeri vardı”
Şahinbey Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanı Hamit Kiraz, Hasan Türk’ü kısa zamanda yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek “Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyemiz Hasan Türk’ün vefatından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Hasan Bey’i yaklaşık 20 aydır aynı mecliste bulunmamız hasebiyle tanıyorum. Bu kısa süre içerisinde efendi, kibar duruşu ve vakur yaşayışıyla kalbimizde müstesna bir yer edinmiştir. Yapmış olduğumuz başarılı çalışmaların altında kendisinin de imzası vardır. Bu duygu düşüncelerle başta çalışma arkadaşları CHP Meclis üyeleri kardeşlerim olmak üzere gurubum ve şahsım adına başsağlığı diliyor, mekanı cennet olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumunda gündeme alınan 11 maddenin 4’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 5’i Plan Bütçe Komisyonuna, 2 maddede ise komisyonlara süre verildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısını 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 15.00'te yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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