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Korona virüs oto lastikçileri de vurdu Kısıtlamalar lastik değişimlerini azalttı

İHA

Korona virüs oto lastikçileri de vurdu Kısıtlamalar lastik değişimlerini azalttı

Kış lastiği zorunluluğu uygulamasının başlaması oto lastikçilerde kısmi yoğunluğa neden olurken, Gaziantepli lastikçiler korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kendi işlerini de etkilediğini iddia etti.
Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de kış lastiği uygulaması zorunluğu başladı. Kış lastiği uygulamasında ceza yememek ve kazaların önüne geçmek için lastikçilere gelen araç sahipleri, yazlık lastiklerini kışlık lastiklerle değiştirdi. Gaziantepli lastikçiler ise korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle işlerinin geçen yıllara oranla azaldığını vurguladı. Vatandaşların kışlık lastik değişimini mutlaka yapması gerektiğini vurgulayan lastikçiler, değişimin yapılmaması halinde kaza oranlarının artacağına, can ve mal güvenliğinin tehlikeye gireceğine vurgu yaptı.

"Kış uzun sürmediği için pek yoğunluğumuz yok"
Gaziantep'te lastikçilik yapan Yusuf Kılıçparlar, kentte kışlık lastik değişim oranlarının çok az olduğunu belirterek, "Gaziantep'te kış çok sert ve uzun sürmediği için pek yoğunluğumuz yok. İnsanlar da kış lastiğini kar lastiği ile karıştırdığı için değişimler zayıf. Genelde ticari araçlar değişim için geliyor. Kış lastikleri fren mesafesini daha kolay ayarlar, yol tutuşunu arttırır, yakıt tasarrufu sağlar. Yaz lastikleri kış aylarında tehlikeli olur ve kazaya sebebiyet verir. Maliyeti de çok yüksek değil. Yani sıfır dört tane kış lastiği alınması bin 400 liraya mal oluyor. Yazlık kışlık değişimi ise 70 lira" dedi.

"Can ve mal güvenliği için çok önemli"
Lastik değişimi yapan Ali Karaoğlan isimli vatandaş da, "Kış lastiği değişimi can ve mal güvenliği için çok önemli. O yüzden ben de lastiklerimi değiştirmeye geldim. Çünkü soğuk havalar gizli buzlanmalar, yağışlı havalarda ve karlı havalar kayma durumları çok oluyor. Bu nedenle lastikleri değiştirmek gerekiyor. Tüm vatandaşların da bu konuda duyarlı olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs salgını bizim işleri de etkiledi"
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarının lastik değişimlerini de etkilediğini söyleyen Mesut Yılmaz isimli lastikçi esnafı ise, "İşlerimiz normal düzeyde ama geçtiğimiz yıllara göre daha sakiniz. Çünkü korona virüs salgını bizim işleri de etkiledi. Çünkü insanlar eskisi gibi dışarı çıkıp gezemiyor. Bu kış lastikleri can ve mal güvenliği için çok önemli. O yüzden herkesin taktırması lazım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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