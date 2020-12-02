Milletvekili Taşdoğan’dan Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Taşdoğan’dan Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür

İHA

Milletvekili Taşdoğan’dan Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Gaziantep Savunması’nı hatırlatarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, Gaziantep Savunması’nı unutmayan ve unutturmayan MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür etti.
TBMM MHP Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli bu kez Gaziantep Savunması’nı ve Şahin Bey’i hatırlatarak Fransa’nın o dönemlerde gerçekleştirdiği zulmü gündeme getirdi.
Bahçeli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep’ini, Adana’sını, Urfa’sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Antep’te, Kuvayı Milliye’ye erzak taşırken yakalanıp Dokurcum Değirmeni’nde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa’dır. Tıpkı hendek kazan teröristlere karşı verilen mücadelede olduğu gibi, Antep’te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa’dır. Ahali namaza durmuşken, camilerimize top mermisiyle saldıran ülke bu Fransa’dır. “Düşman geçerse anca bedenimin üzerinden geçer” diyen rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi Şahin Bey’in savaştığı ülke bu Fransa’dır. Adana’ya sorsunlar Fransa’yı, Şanlıurfa’dan öğrensinler Fransa’yı, Gaziantep’ten dinlesinler Fransa’yı, yakılan Mersin’den duysunlar Fransa’yı. Özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar, bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar. Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kâğıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk’tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur” şeklinde konuştu.
“Liderimiz hafızalarımızı yeniden tazeledi”
Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, Gaziantep Savunmasını hatırlatan açıklamadan dolayı MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan yaptığı açıklamada, “Gaziantepliler, aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6317 şehidiyle insanlıktan nasibini almamış Fransız’ı iyi tanır. Her Gaziantepli Fransız dendi mi, onların insanlığa sığmayan kan emici tarihini bilir ve onların Gazi Şehrimizde yaptığı vahşilikleri dile getirir. Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli, grup toplantımızda yaptığı açıklamada Gaziantep Savunmamıza, Dokurcum Katliamına ve Şahin Bey’e değinerek biz Gazianteplileri unutmadığını ve unutturmayacağını vurgulamıştır. Gaziantep Savunması’nı hatırlatarak hafızalarımızı yeniden tazeleyen Bilge Liderimize şehrimiz adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer: “7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamına giren borçların vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden yapılandırılabilecek”
YEREL HABERLER İnternet üzerinden kolayca yapılandırma ...
Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise ...
Korona virüs oto lastikçileri de vurdu Kısıtlamalar lastik değişimlerini azalttı
YEREL HABERLER Korona virüs oto lastikçileri de vurdu Kısıtlamalar ...
2 kez lenf kanserini yendi, 34 yıldır işçilik yaptığı sektörde patron oldu
YEREL HABERLER 2 kez lenf kanserini yendi, 34 yıldır işçilik yaptığı ...
Sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alan 2 arkadaş, 4 yasağı aynı anda ihlal etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alan 2 arkadaş, 4 ...
Cerablus’taki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cerablus’taki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına ...
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı Tarihi Gaziantep Kalesi sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı Tarihi ...
Şahinbey belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ...
Pandemide fiziksel hareketsizlik korona virüs kadar tehlikeli
YEREL HABERLER Pandemide fiziksel hareketsizlik korona virüs kadar ...
Not bırakıp intihar etti İntihar eden şahıs, geriye duygusal bir not bıraktı
YEREL HABERLER Not bırakıp intihar etti İntihar eden şahıs, geriye ...
Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü
İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı
YEREL HABERLER İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı
Gaziantep´te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline ...
Tiryaki AGRO’ya teşekkür plaketi Tiryaki AGRO Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “Ülkemizin üretim ve kalkınma hamlesine katkı sağlamak ve değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Tiryaki AGRO’ya teşekkür plaketi Tiryaki AGRO Gıda ...
Korona virüs kurallarına uymayan 376 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs kurallarına uymayan 376 kişiye ceza
Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor
Gaziantep´te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep´te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'te, 609 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 609 kişiye koronavirüs cezası
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış ...
Gaziantep’te huzur operasyonu: 145 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 145 kişiye işlem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X