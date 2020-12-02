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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun

İHA

Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun

Vaka sayısının her geçen gün artışa geçtiği Gaziantep’te vatandaşlar yeni korona virüs tedbirlerinden memnun olduklarını dile getirdi.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Covid19 tedbirlerinin ardından Gaziantep’in ünlü balıklı caddesindeki insan yoğunluğu azalmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının genişlemesi, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi Gaziantep’te hissedilmeye başlandı.

Vatandaşlar yasaklardan memnun
Vaka sayılarının artışa geçtiği Gaziantep’te vatandaşlar vaka sayısının düşmesi için kısıtlamaların gerekli olduğunu ifade ederek, “Yeni alınan tedbirler için biraz geç kalındı ancak yasakların olması bizi memnun etti. Yasaklar sayesinde vaka sayısında düşüşler yaşanacak. İnsan sayısı ve kalabalık her geçen gün azalıyor. Bu durum bu şekilde devam ederse yasak biter” diye konuştu.

1 günde 637 kişiye ceza
Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmalarla maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 637 kişiye ceza yazdı. Ayrıca ekipler 20 yaş altı 18 şahsa ve 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten işlem uyguladı. Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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