Kasım 2020’de Gaziantep’ten 709 milyon 933 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kileci bu rakamla Gaziantep’in, en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştığını söyledi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci kasım ayı ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kasım ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise toplam 167 ülkeye 849 milyon 945 bin dolarlık ihracat yapılmış, ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından bölgemiz en yüksek Kasım ayı değerine ulaşmıştır. 2020 yılının 11 aylık döneminde ise Gaziantep’ten 7 milyar 51 milyon 66 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu rakam Gaziantep için en çok ihracat kayda alınan OcakKasım dönemi olmuştur. Hem OcakKasım 2020, hem de Kasım 2020 verilerine göre Gaziantep en çok ihracat yapan 5’inci il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır. Bölge ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

Kasım 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracatta yaşanan artışların sürdüğünü ifade etti. Kileci yaptığı değerlendirmede, Kasım 2020’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,04’lük artışla 709 milyon 933 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 8,5’lik artışla 849 milyon 945 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan 2020’nin ilk 11 aylık döneminde Gaziantep’ten yüzde 2,9’luk bir artışla 7 milyar 51 milyon 66 bin dolar, bölgeden ise yüzde 0,9’luk artışla 8 milyar 250 milyon 725 bin dolarlık ihracat kayda alındığı ifade edildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Kasım 2020 ihracat rakamları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Hem Bölgemiz (2 bin 355 firma) hem de Gaziantep (Bin 651 firma), geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından tüm Kasım ayları içerisindeki en yüksek aya ulaşmıştır. Bölge ihracatçılarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

GAİB tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine değinen Kileci, “Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz 7 başlıktaki 8 günlük eğitime toplamda 2 bin 561 katılım oldu. Katılımcı sayısından da anlaşıldığı üzere eğitim faaliyetlerimizi online olarak yürütmek her yeni eğitimimizde daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Dijital dünyanın bize sunduğu verimlilik, dijital dönüşüme yaptığımız vurgunun haklılığını ve yürüttüğümüz çalışmaların doğruluğunu gösteriyor. Aralık ayı için ise online eğitim takvimimiz yayınlandı. Aralık ayı boyunca ihracatçımızın ihtiyaç duyduğunu tespit ettiğimiz konularda birbirinden önemli eğitimler vereceğiz. Bunun yanında, Tüm Bölge insanımızın yararlanabileceği 116 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Şimdiye dek 7 kez düzenlediğimiz eğitimimizin 8’incisi daha da güçlenen eğitmen kadrosu ve içeriği ile Kasım ayında başladı. Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimiz 7 dönemde 127 mezun verdi. Eğitim programımızı başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizi üye firmalarımız ile düzenli olarak buluşturuyoruz. Bir diğer uzun soluklu eğitimimiz olan “Online ETicaret ve Eihracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”mizin 8’inci dönemi için ise başvuruları almaya başladık. 21 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayarak 26 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek olan 150 saatlik sertifikalı ve ücretsiz eğitimimizle bölgemize yeni eticaret/eihracat uzmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kileci, Kasım ayında yayınlanan “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bu kanun kapsamında başta İhracatçı Birlikleri, odalar ve borsalara olan borçlar olmak üzere vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve çeşitli idari para cezalarının yeniden yapılandırılması kararı alınmıştır. Ayrıca söz konusu kanun kapsamında Varlık Barışı; Hızlı Kargo ile İhracata Gelir Vergisi İndirimi, Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları ve İştirak Hükümlerine Bağlı Kesilen İdari Para Cezaları, Gümrüklenmiş Değer Bağlı Kesilen Para Cezaları, Dahilde İşlem ve Geçici Kabul Rejimi konulara ilişkin bazı hususlarda da düzenlemeler yapılmıştır. İhracatçılarımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu borç yapılandırma çalışmaları ihracatçımıza ve üreticimize fayda sağlamakla birlikte birtakım karşılıksız desteklere ihtiyaç duyulduğu da yadsınamaz. Pandemi sürecinde ihracatçımız bir toparlanma göstermiş olsa da özellikle KOBİ’lerimiz zorluk yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla küçük işletmelerimizin borçlarının yapılandırılmasından ziyade onlara hibe desteği verilmesi ekonomimizi canlandıracak, işletmelerimize omuz verecektir” ifadelerine yer verdi.

Türk Eximbank’ın ihracatçılara yönelik yeni finansman müjdesini de değerlendiren Kileci, “Türk Eximbank ihracatçılar için uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Eximbank'ın pandemi döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisi, ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemlidir. Ayrıca bu kredi, uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin de bir göstergesidir. İhracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda Suudi Arabistan ile ticarette yaşanan gerginliğin azalmaya başladığına vurgu yapan Kileci, “Önemli dış ticaret partnerlerimizden biri olan Suudi Arabistan’la ticaretimizde bir süredir gerginlik yaşanıyordu. Hiçbir resmî makam tarafından açıklanmayan fakat Türk ürünlerine karşı uygulanan boykot benzeri uygulamalar ihracatçımızı sıkıntıya sokmaya başlamıştı. Fakat G20 Liderler Zirvesi’nde iki ülke lideri arasında gerçekleşen görüşme ve Bakanlar nezdinde yapılan iyimser açıklamalar ticaretimize de olumlu yansımaya ve gerginlik havası dağılmaya başladı diyebiliriz. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlemeye başlaması bizleri sevindirdi. Önümüzdeki süreçte pürüzsüz bir TürkiyeSuudi Arabistan ticareti görmeyi umuyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “81 İlde İhracata İlk Adım” projesinden bahseden Kileci, “İhracatımızın geliştirilmesi ve artırılması adına Ticaret Bakanlığımız çok önemli bir adım attı ve yeni bir proje ile ihracatın devlet eliyle tabana yayılması noktasında bir çalışma başlattı. ‘81 İlde İhracata İlk Adım’ projesi kapsamında ihracat hedefi olan girişimcilere, firmaya özel olarak hazırlanacak programla bir mentor tarafından danışmanlık hizmeti verilecek, firmanın ihracat yapmasının önündeki engeller tespit edilerek çözülecek ve firma ihracat yolcuğunun her aşamasında devleti yanında hissedecek. Her zaman vurguladığımız ‘ihracatta yatay büyüme’ olgusu için oldukça önemli bir gelişme olan bu projenin 81 ilde uygulama alanı bulması ise orta ve uzun vadede ihracatımıza çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” sözcüklerini kullandı.

TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun verdiği Amanos Tüneli müjdesine de değinen Kileci, “Kasım ayı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleri ile gerçekleştirdiğimiz TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, Bakandan Amanos Tüneli’nin yapımına başlanacağı ve en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini aldık. Bildiğiniz gibi Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak her platformda Amanos Tüneli Projesi’nin önemine değiniyor ve yapımına başlanması noktasında çaba sarf ediyorduk. Bu çabaların netice vermesi bizleri sevindirdi. Amanos Tüneli’nin yapılması ile Bölge ihracatında çok büyük bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Bu proje, Bölge illerini körfez bölgesi haline getirip, limana yaklaştıracak. Gaziantep'in limana uzaklığı 110 km olacak, bu da mesafenin yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Bu proje gerçekleşirse, lojistik anlamda çok önemli bir avantaja sahip olacağız. Şuanda en fazla ihracat yapan 5. iliz ama bu avantaj sayesinde ülke ihracatında daha üst sıralara çıkmayı umuyoruz. Bakanımız tarafından verilen bu müjdenin ülke ve Bölge ihracatımıza hayırlı olmasını diliyorum” sözcüklerine yer verdi.

En fazla ihracat Ortadoğu ülkelerine

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,6 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,9 payla ikinci ve Amerika Ülkelerinin de yüzde 15,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. OcakKasım 2020 döneminde 192 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, İsrail, İran ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, dış giyim, ağaç ve orman ürünleri ile demirçelik mamulleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” diye konuştu.

Gaziantep ihracatta 5’inciliği koruyor

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in hem Kasım 2020’de yaptığı 709 milyon 933 bin dolarlık ihracat, hem de OcakKasım 2020 döneminde yaptığı 7 milyar 51 milyon 66 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat yapan 5’inci il olmaya devam ettiğini ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 147,1 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin Tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı Kasım ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Mardin'den 89 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 74 milyon dolar, Malatya'dan 32,1 milyon dolar, Diyarbakır'dan 15,2 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 13,2 milyon dolar, Adıyaman'dan 9,5 milyon dolar, Kilis'ten 4,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

