Çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

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Gaziantep’te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenevler mahallesinde çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık timi ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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