Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep’te kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine düzenlenen operasyon sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesinde kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, işyerlerinde yaptıkları arama sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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