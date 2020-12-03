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Gaziantep’te bir araç içerisinde bin 65 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Polisler olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesinde 1 araçta yapılan arama sonucu 213 adet plastik kutu içerisinde faturası olmayan bin 65 litre kaçak alkol ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlattı.

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