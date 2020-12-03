Yolcu otobüsünde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’e giriş yapmak üzere olan bir otobüste arama yapan polis ekipleri, 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e giriş yapmak üzere olan bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramalar sonucu 3 kilogram metemfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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