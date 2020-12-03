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GAİB Başkan’ı Kileci: "Negatif atmosfere rağmen ihracatımızı arttırdık"

İHA

GAİB Başkan’ı Kileci: "Negatif atmosfere rağmen ihracatımızı arttırdık"

2020 yılının 11 aylık ihracat performansını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Dünya şartlarındaki negatif atmosfere rağmen gerek ülke gerekse bölge ve Gaziantep olarak ihracatçılarımızla birlikte doğru işler yaptık, ihracatımızı artırdık. Emeği geçen tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında Kasım ayı ihracat rakamlarını ve gündemi değerlendirerek, GAİB tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Kileci basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları anlattı. 2020 Ocak ile Kasım ayları arasındaki ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Kileci, “Kasım ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 167 ülkeye 849 milyon 945 bin dolarlık ihracat yapılmış, ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından Bölgemiz en yüksek Kasım ayı değerine ulaşmıştır” dedi.
2020 yılının 11 aylık döneminde Gaziantep’ten 7 milyar 51 milyon 66 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kileci, bu rakamın kayda alınan en yüksek Ocak Kasım dönemi olduğunu belirterek, “Kasım 2020 verilerine göre Gaziantep en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır. Bölge ihracatçılarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
“Amanos tüneli bölgeyi Körfez yapacak”
Yapımı planlanan ve İskenderun Limanı'na ulaşımı kolaylaştırması beklenen Amanos Tüneli'nin tamamlanmasıyla Bölgenin ikinci bir Körfez haline gelebileceğini belirten Kileci, “Kasım ayı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleri ile gerçekleştirdiğimiz TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, Sayın Bakandan Amanos Tüneli’nin yapımına başlanacağı ve en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini aldık. Bölgemiz ihracatının alfabesi Amanos Tüneli ile başlar. Bu konu, bizim olmazsa olmazımız. Amanos Tüneli tamamlandığında, Bölgemiz ikinci bir Körfez bölgesi haline gelecektir. Bu proje sayesinde Gaziantep’in İskenderun Limanı'na mesafesinin 110 Km’ye inmesiyle limana ulaşım hızlanacak. Bu da bize hem zaman kazandıracak hem de maliyeti aşağıya çekecek. İhracatımız için önemli bir yere sahip Körfez bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ciddi sorunlar oluşmaya başladı. Artık bu bölge, işleri tek başına kaldıramaz hale geldi. Amanos Tüneli yapılıp bittiği zaman Körfez'e rahatlıkla rakip olabiliriz. Bu sadece Gaziantep için değil tüm Bölge illerimiz açısından çok önemli bir proje” dedi.
“Güneydoğu Gaziantep liderliğinde önemli işler başarıyor”
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Gaziantep'in liderliğinde önemli işler başardığını, ihracat konusunda her geçen gün kendisini geliştirerek Türkiye için gurur kaynağı olduğunu aktaran Kileci, “İçinde bulunduğumuz sürece rağmen Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılarımız çok doğru işler yaptı. Önceki aylarda Kovid19 nedeniyle ihracat rakamlarımızda gerileme yaşanmıştı. Biz de bunun telafi edileceğini söylemiştik. Bugün itibarıyla telafi sağlandı. Artık rakamlarımız olması gerektiği gibi artı değerler vermeye başladı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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