Esnafa destek halka şifa paketlerinin dağıtımı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açıkladığı “Esnafa Destek Halka Şifa Paketi”nin dağıtımı başladı. Büyükşehir ekipleri kent genelinde yeni tip Covid19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşlara bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünlerden oluşan paketleri ücretsiz ulaştırılacak.

Dünya’yı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Korona virüs Salgını’na karşı verilen ulusal mücadelede yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Esnafa Destek Halka Şifa” kampanyası kapsamında içinde Gazi şehrin yerel ürünlerinin olduğu, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğiyle, Korona virüs nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşlara ekiplerce şifa paketleri dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 70 kişilik ekiple yapılan dağıtımlarda paketlerin içinde Araban’ın sarımsağı, Oğuzeli’nin narı, Nizip’in nanesi, zahter, nar ekşisi, kuru üzüm, toz sumak gibi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici, C, D vitamini, magnezyum ve çinko bakımından zengin yerel ürünler bulunuyor.

Temin sürecinde ise Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Oğuzeli Büyükşehir Serası’nda faaliyet gösteren Ezogelin Kadın Kooperatifi ve şehrin esnaflarından yararlanılarak hem kadın istihdamı desteklenirken, hem de pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren esnafa destek olunması amaçlanıyor.

“Hem çalışan kadınlarımız, hem esnafımız kazansın dedik”

Dağıtımların başlaması konusunda açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Esnafa Destek Halka Şifa” kampanyasını açıklamasıyla harekete geçtiklerini belirterek, “Gaziantep Sağlık il Müdürlüğü’nden aldığımız verilere göre şu an karantina kapsamında olup evlerinde kalan vatandaşlarımızın adreslerine 70 kişilik bir ekiple hem paketleme hem de sahada vatandaşımızı ev ev ziyaret edip bu paketlerimizi geçmiş olsun dileklerimizle iletmiş olacağız. Bu pandemi sürecinde sağlıkçılarımız hali hazırda yoğun bir mesai harcıyorlar. Bizde bir nebze destek olsun diye ek gıda takviyesi yapmak amacıyla bugün itibariyle paketleri oluşturup dağıtıyoruz. Bu zor süreçte ürünleri tamamıyla kendi şehrimizin esnafından temin ediyor ek olarak da Ezogelin Kadın Kooperatifinin ürettiği ürünleri de aldık. Hem çalışan kadınlarımız, hem esnafımız kazansın dedik. Bu ürünlerin vatandaşlarımıza şifa olmasını diliyoruz. Bu süreci bütün yetkililer ve vatandaşlarımızla atlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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