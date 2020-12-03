Sağlık-Sen’den ek mesai ücreti talebi

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Arayıcı, korona virüs salgını ile mücadelede en önde savaşan, en çok mesai harcayan ve en çok ölenlerin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, “Biz sağlık çalışanları olarak her türlü zorluğa rağmen görevimizi başarı ile yerine getirirken, hükümetimizden de alın terimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Arayıcı, salgının yeniden zirve yapması üzerine kamu kurum ve kuruluşları için yeni mesai düzenlemesi getirildiğini, ancak esnek mesai saati uygulamasından sağlık çalışanlarının yararlandırılmadığını ifade etti. Arayıcı, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini isteyerek, “Pandemiyle mücadelede yorulmadan, dinlenmeden ve ölmeyi göze alarak çalışıyoruz. Ama böyle bir ortamda bile haklarımızın verilmediğini üzülerek izliyoruz. Sağlık Bakanlığı şimdi sesimizi duymayacaksa ne zaman duyacak merak ediyoruz” dedi.



“Mağduriyetin giderilmesini istedik”

SağlıkSen Genel Merkezi’nin esnek mesai saati düzenlemesinden muaf tutulan sağlık çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesi için Sağlık Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduğunu ifade eden Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, “Bilindiği gibi 1 Aralık’ta Covid19 ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgede kamu kuruluşlarına yönelik 10:0016:00 arası mesai saati uygulamasından sağlık çalışanlarının muaf tutulmuştu. SağlıkSen olarak yaptığımız başvuruda, bu durumun hakkaniyete aykırı olduğu vurgulayarak mağduriyetlerin giderilmesini talep ettik. Sağlık çalışanlarının hizmetlerine duyulan ihtiyaç gerekçesi ile esnek mesai, idari izin ve benzeri çalışma yöntemlerinden yararlanamıyoruz. Biz çalışmaya, insanlarımıza hizmet etmeye seve seve devam edeceğiz. Ancak, en çok yorulan, tükenen ve hatta ölen biz sağlık çalışanları iken, hak ettiğimiz ücretleri alamıyor, diğer kamu çalışanlarına verilen kolaylıklardan yararlanamıyoruz. Bu yaklaşım övündüğümüz, gurur duyduğumuz sağlık ordumuza karşı, kahramanlarımıza karşı büyük bir haksızlıktır. Hükümetimizin bu yanlışlığa sessiz kalmayacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Alın terimizin karşılığı ödenmeli”

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yapılmasını isteyen Arayıcı, “Ülke olarak bir savaştayız. Cephenin en önünde de sağlık çalışanları var. Sağlıkçılar, ölüm de dahil her türlü zorluğu göze alarak savaşıyorlar. Adeta destan yazıyorlar. Bazen normal mesai saatinin bir kaç katı fazla çalışıyorlar. Buna rağmen hak ettikleri ek ödemeleri alamıyorlar. Böyle bir mücadeleye karşı, böylesine büyük bir fedakarlığa karşı sağlık çalışanlarının alın terlerinin ödenmemesini anlamak mümkün değildir. Şimdi yeni düzenleme ile memurların mesai saatleri kısaldı. Biz sağlık çalışanları bu düzenlemeden yararlanamıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz diğer memurlardan daha fazla çalışalım. Ancak çalışmamızın, emeğimizin karşılığı verilsin. Sağlık çalışanlarının fazla çalışmasının karşılığı fazla mesai ücreti veya nöbet ücreti olarak ödenmelidir. Bu hususta gerekli düzenlemeler yapılarak mağduriyete son verilmelidir” diye konuştu.

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