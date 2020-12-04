Gaziantep'te 653 kişiye koronavirüs cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 653 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 270, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı 20 kişi ve saat 21.00'den sonra dışarı çıkan 353 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymadığı belirlenen 10 kişiye 3150'şer lira idari para cezası uygulandıktan sonra yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-04 10:41:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.